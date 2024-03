1.000 husstande var uden varme i Vejle

Omkring 1.000 husstande var tidligere i dag uden varme i Vejle. Det skyldes en driftsforstyrrelse, som blev registreret hos Vejle Fjernvarme kl. 17:17. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

- Vi var i gang med at skifte en ventil, da den knækkede. Det betød, at trykket forsvandt fra vores anlæg, og det gik ud over godt 1.000 kunder, hovedsagelig i midtbyen i Vejle og i Grejsdalen, siger Anders Jepsen, direktør i Vejle Fjernvarme til Vejle Amts Folkeblad.



I formiddags varm omkring 4.000 husstande i det sydlige Vejle uden vand i hanerne, efter at et gravearbejde kappe en hovedledning.