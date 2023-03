- Det sætter mundtøjet i sving, og man får lyst til at snakke, forklarer hun.



Det er dog hverken sabel eller procenter, der gør, at Irmgard Balle kan byde på champagne i en alder af 104 år.

Hemmeligheden bag er hendes indre glæde.



- At du er glad indvendigt og har livsvilje, livsglæde og livskvalitet. Det er det vigtigste. At være glad for at være til. Jeg har kendt nogle, som var negative, og de blev ikke så gamle, så det har stor betydning, hvordan man føler sig indvendigt.