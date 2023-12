12-årig europamester har fået smag på mere, og drømmen er klar

Løbsserien bestod af otte løb på baner i Tyskland, Holland og Belgien, og det kaldes for det uofficielle EM, fordi klassen endnu er så ny, at et officielt ikke findes på nuværende tidspunkt.



Efter begyndervanskeligheder fik Victor Odin Soria sat sig selv i en så fordelagtig position, at han vandt mesterskabet på skrivebordet, da sidste løb blev aflyst.

- Vi havde en idé om, at Victor godt kunne kæmpe med om titlen, men det stod også klar efter nogle løb, at han var noget bedre end sine konkurrenter. Selvom han er juniorkører, så havde løbsdirektion ved en fejl på papiret rykket ham op som seniorkører, fordi hans tider afspejlede deres, fortæller Heini Soria, far til Victor.