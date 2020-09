17-årig knallertkører hårdt kvæstet på mørk landevej

Ulykken skete kort efter klokken 22 fredag aften på Vejlevej nær Givskud. Her var to drenge ved at forsøge at få liv i en knallert, der var gået i stå på den mørke og uoplyste landevej.

Den 17-årige stod på siden af knallerten i vejkanten ud mod kørebanen, da en 53-årig bilist for sent fik øje på det mørklagte køretøj og de to drenge.

- Den 17-årige blev ramt og hårdt kvæstet. Han blev i akutlæge-helikopter fløjet til behandling på traumecentret på Odense Universitetshospital, oplyser vagtchef Lars Grønlund, Sydøstjyllands Politi, lørdag morgen.

Bilisten og den 17-åriges kammerat slap fra ulykken uden fysiske skader.