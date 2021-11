18-årige Mathias er på vej mod stjernerne

Magnus Møller er en ombejlet herre.

Den 18 år gamle, 2,05 meter høje og 135 kilo tunge gymnasieelev fra Bredballe drømmer om at spille i NFL, verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Den normale vej dertil er via de amerikanske universiteter, der fodrer NFL-holdene med unge talenter, og Møller, som aldrig har været i USA og til daglig spiller for danske Triangle Razorbacks, viser så stort talent og potentiale, at adskillige skoler vil have fat på ham.

Eftertragtet talent

Allerede i februar 2019 - som 15-årig - fik Magnus Møller det første "offer" (engelsk for tilbud), som det hedder, når et amerikansk universitet tilkendegiver, at det vil tilbyde et skoleophold med dertilhørende uddannelse for at komme og spille amerikansk fodbold.

Foreløbigt er det blevet til i alt 12 tilbud fra universiteter på amerikansk collegesports højeste niveau.

- Det er en meget speciel følelse. Det er jo ikke sådan, at jeg vågner hver dag og føler, at der er en helt vild stor efterspørgsel på mig. Jeg føler mig ikke så meget anderledes, end jeg gjorde for tre år siden, siger Magnus Møller.

- Jeg forstår nok ikke helt, hvad det egentlig er, der sker. Men jeg kan jo godt se, at jeg lige pludselig fik 150 nye følgere på Twitter på halvanden time, efter at en skole havde givet mig et tilbud. Det er jo vanvittigt.

- Folk skriver til mig fra det ene og det andet verdenshjørne. Jeg føler lidt, det er en anden persons historie, jeg hører om.

USA here I come

Tirsdag tager Magnus Møller så for første gang til USA.

Han skulle have været afsted tidligere, men en kombination af skader og rejserestriktioner i forbindelse med coronapandemien har holdt Møller hjemme. Nu udnytter han, at USA fra mandag har åbnet sine døre for turister igen.

Møllers formål med turen er blandt andet at besøge nogle af de universiteter, der vil have fat på ham, så han nemmere kan bestemme sig for, hvor han vil tilbringe fire år af sit liv fra sommeren 2022 og frem.

- Jeg skal kun over og snakke med skolerne. Der er ikke noget med, at jeg får mulighed for at vise, hvor god jeg er på banen. Så jeg skal bare over og danne mig et overblik og mærke kulturen, og hvordan det er at være der, siger Møller.

- Jeg skal både sælge mig selv lidt, og skolerne skal sælge sig selv til mig.

Når Møller spiller amerikansk fodbold, befinder han sig på angrebets linje, hvor den primære opgave er at stå i vejen for forsvarsspillere og bane vej, når bolden skal bringes fremad via løb.

Dermed går han i fodsporene på landsmændene Steven Nielsen, Hjalte Froholdt og Andreas Knappe, der ligesom Møller tog på college i USA. Alle tre nåede efterfølgende frem til NFL, hvilket altså også er Møllers mål.

At være glad

Men når han senest i midten af december skal vælge, hvilket universitet han vil gå på, handler det for Møller ikke kun om, hvilken skole der giver ham den bedste mulighed for at nå til toppen af amerikansk fodbolds kransekage.



- Den største ting for mig er, at jeg skal finde et sted, hvor jeg kan holde ud at leve i fire år. Hvor jeg kan være glad. Jeg vælger selvfølgelig, hvor jeg skal studere og spille, men jeg vælger også, hvor jeg skal bo, og hvilken slags mennesker jeg skal være omgivet af.

Magnus Møller har blandt andre fået et tilbud fra University of Illinois, hvis cheftræner, Bret Bielema, i sin tid rekrutterede Hjalte Froholdt til University of Arkansas.

Eastern Michigan University vil også have fingrene i Møller. Her slog Steven Nielsen, som nu spiller i Canada, sine folder fra 2016 til 2019, og skolen har lige nu danske Andreas Paaske på sit hold.