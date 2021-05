19 årig mand dræbt med knivstik

Ved 01-tiden i nat modtog Sydøstjyllands Politi et opkald om fundet af en livløs mand i en passage i området mellem Nørre Torv, Kalkbrænderivej og parkeringshuset Trondur.

Det en 19 årig mand, der lå livløs i passagen, og selv om der blev ydet førstehjælp, afgik han ved døden på stedet som følge af flere knivstik.

Sydøstjyllands Politi har hele natten haft gang i en omfattende efterforskning. Området omkring drabsstedet blev afspærret og efterforskere, teknikkere, hunde m.v. har indsamlet spor og dokumenteret gerningsstedet. En retsmediciner har ligeledes været på gerningsstedet for at lave retslægelige undersøgelser til brug for efterforskningen.

Der er lørdag morgen endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.