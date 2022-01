19-årige Frida fra Vejle vinder forskerpris i skarpt felt

19-årige Frida Zeng Wei Mortensen fra Vejle Tekniske Gymnasium vandt fredag, som en af fire danske gymnasieelever, 'Forskerspirer 2021' for sit projekt om humor på tværs af alder.

Frida tilmeldte sig i 2.g 'Forskerspirer 2021', som er et landsdækkende talentprogram for gymnasieelever, der drives af Københavns Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet. Elever på de fire gymnasiale ungdomsuddannelser hf, hhx, htx og stx kan deltage. De færdige projekter er blevet bedømt af en videnskabelig jury, der har udvalgt de bedste projekter i hver kategori.



Hun har selv valgt projektets emne, og for Frida var det vigtigt at vælge efter sine interesser. Hendes vinderprojekt fik titlen 'Humors påvirkning i internetmemes på tværs af aldersgrupper', hvor hun undersøgte forskelle og ligheder i menneskers humor alt efter alder.



En kæmpe ære

- Jeg synes, at det er en stor ære at vinde, og jeg er meget taknemlig over, at det netop var mit projekt, der vandt, for det var et stærkt felt, siger Frida Zeng Wei Mortensen.

Med æren følger også 20.000 kroner, som skal bruges til videreforskning. For Frida betyder pengene dog ikke nær så meget som de erfaringer, hun har fået undervejs i processen med at udarbejde hele projektet.

Mere end 130 gymnasieelever fra hele landet har deltaget i forskerspirerprogrammet 2021, som på grund af corona har været gennemført som blended learning.

Ud af de 61 forskerspirerprojekter, som var med i konkurrencen, er 12 blevet nomineret til årets forskerspirer – tre i hver af de fire kategorier: Naturvidenskab, Humaniora, Sundhedsvidenskab og Samfundsvidenskab, og det var altså sidstnævnte kategori Frida vandt med sit projekt.

Stolt rektor

Det er ikke kun Frida selv, der er stolt og glad for prisen. Også rektor på Vejle Tekniske Gymnasium, Jørgen Lassen, ser til med beundring.

- Vi er superstolte af Frida og hendes præstation. For os som gymnasium er det vigtigt både at støtte de elever, der er fagligt udfordrede, men samtidig også skubbe de elever, der har det ekstra, så de kan udvikle sig endnu mere - her er Frida et stjernegodt eksempel, siger rektoren.

Jørgen Lassen håber samtidig, at Fridas sejr kan være med til at påvirke nogle af de fordomme, han fornemmer, der er i Vejle og omegn.

- Vi er det lille gymnasium i Vejle, så det er fedt, at vi kan vise omverdenen, at vores gymnasium uddanner og coacher vores elever på superhøjt niveau og kvalificerer de unge til mange vidergående uddannelser, siger rektoren.

Flere projekter i fremtiden

Til sommer får Frida sin velfortjente studenterhue på, og hun er ikke i tvivl om, hvordan fremtiden skal se ud.

- Jeg vil læse noget med kommunikation og digitale medier, hvor jeg håber at kunne gøre mig endnu klogere på emnet, jeg har skrevet om til 'Forskerspirer 2021', siger Frida, for hun er slet ikke færdig med at dygtiggøre sig.