20 årige Jeppe redder sin far på badeværelsets gulv

Kort efter dukker en hjerteløber op. Hun sender Jeppe Rasmussen ud efter en hjertestarter, som hun ved, er i nærheden, og afsted med ham. Han tager turen i underhylere og sin lille Peugeot i første gear hele vejen op til hallen, hvor hjertestarteren er.

Tilbage i hjemmet når hjerteløberen, der til alt held også er sygeplejerske, at give Bjarne to stød, inden ambulancen og lægebilen når frem, og det lykkes at få Bjarne tilbage til livet. 26 minutter har Bjarnes hjerte stået stille.

- Jeppe bevarede overblikket, selvom det var hans far, der havde fået hjertestop. Han var bare sej, fortæller hans mor, Gitte.

Trods den grimme oplevelse er Bjarne Rasmussen tillbage i livet og har ikke mén efter sit hjertestop. Han har fået konstateret en hjertesygdom og fået indopereret en icd, der sparker hans hjerte i gang igen, hvis det igen skulle finde på at sætte ud.

- Jeg har været enormt heldig, at jeg var her, og at de var her, og at der kom en hjerteløber, konstaterer han.

Det er venner af familien, der har indstillet Jeppe Skov Rasmussen til prisen som årets hjerteredder.

- Det er dejligt at have sådan nogle venner i en tid, hvor vi måske ikke har haft overskud til at tænke på den slags, siger Bjarne.