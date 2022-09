2.000 børn lever i misbrugshjem i Vejle - nu er hjælpen på vej

- Vores nye hus skal være et sprudlende og rart sted at være. Man skal kunne dele de følelser og tanker, der er svære at gå med, når man for eksempel har en mor, far eller andet familiemedlem, der kæmper med et misbrug, siger Almaz Mengesha.

Barnets Blå Hus drives af den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark, som har tilsvarende tilbud rundt omkring i landet.

Stedet åbner 11. oktober med officiel indvielse fra 13 til 16.