21-årig kørte fra ulykkesstedet - nu er han sigtet for uagtsomt manddrab

Den 21-årige er ifølge politiet blevet tiltalt for flere overtrædelser af færdselsloven og for forsætlig at have fremkaldt nærliggende fare for skade på andres person eller ting samt uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Den 21-årige mand er desuden tiltalt for at have kørt fra stedet efter ulykken.

Sagen skal for retten i Kolding den 3. og 4. september i år.