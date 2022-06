23-årige Ida blandt verdens bedste orienteringsløbere

VM udsat i to år

VM i orienteringsløb, World Orienteering Championships (WOC), er det Internationale Orienteringsforbunds verdensmesterskab, der i år er blevet afviklet i Fredericia, Vejle og Kolding.

De fem klubber under Dansk Orienterings-Forbund, OK Snab Vejle, Kolding OK, OK FROS Fredericia, OK Melfar Middelfart og OK Gorm Jelling står bag verdensmesterskabet, som sluttede torsdag, hvor verdensmesteren i individuel sprint blev kåret.

VM i Danmark har været planlagt siden 2017 og skulle have været afholdt i 2020, men blev rykket på grund af covid-19.



243 løbere fra 42 forskellige lande deltager ved verdensmesterskabet.