24-årig vinder pris for video om livet på landet, efter frustrationer over manglende indsigt

En konkurrence, hvor unge mellem 15-26 år sætter fokus på det at bo uden for storbyerne.

Med sine formidlingskompetencer og frustrationer over manglen på forståelse, så hun sit snit til at stille op i Unge Stemmer på Landet.

Med masser af gode oplevelser fra livet på gården, har det altid frustreret hende, når kollegaer eller bekendte, har udtalt sig om landbrug og det at bo uden for byerne, uden kendskab dertil.

Det gør de ved at besvare spørgsmålet "Hvad er det gode liv på landet for dig – nu og i fremtiden?".

Formatet som svaret gives i er frit, og her lavede Agnete en video. Den blev onsdag kåret som vinder, hvorfor hun modtog en præmie på 15.000 kroner.

- Det var en stor oplevelse, virkelig fedt. Folk syntes, at det var en god video, og jeg fik mange positive kommentarer, svarer vinderen.

Med sin video var det vigtigt for Agnete Jessen at vise kærligheden og stoltheden ved at bo på landet. Og ikke mindst at italesætte, hvor vigtigt hun mener det er, at man i fremtiden mindsker afstanden mellem land og by.

- Jeg ønsker, at der ikke skal være så langt mellem land og by. Vi skal vise, hvor vores fødevarer kommer fra, for det aner mange fra byen ikke i dag. Får vi mere nærhed, så forstår folk, at det ikke bare er let eller uden bekymringer at have landbrug, siger hun.