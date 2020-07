25 år siden: Sådan husker fodboldlegender ulykken på Vejle Stadion

Der er spillet 29 minutter af kampen mellem Vejle og Brøndby på Vejle Stadion 30. juli 1995.

Solen skinner fra en skyfri himmel, og der er høj stemning på stadion, efter at Vejle Boldklub er rykket op i Superligaen og spiller den første kamp i sæsonen.

8.218 tilskuere er klar på lægterne.

Brøndby-spilleren Bo Hansen kommer løbende på kanten af straffesparksfeltet, og med et velplaceret spark med højrebenet bringer han udeholdet foran 2-1.

Der udbryder hurtigt jubel blandt de mange Brøndby-tilhængere på Vejle Stadion.

Men lige så hurtigt bliver eufori erstattet af et inferno af skrig, smerte og fortvivlelse.

Et sikkerhedshegn i Blok A er kollapset under Brøndbyfansenes jubel over Bo Hansens scoring. Fansene vælter ud over tribunen og lander flere meter nede i en betonskakt.

Det var denne betonskakt, som tilskuerne væltede ned i, da sikkerhedshegnet kollapsede. Foto: Rune Holm, TV SYD

Kampen bliver afbrudt, og spillerne kan bare se til, mens ambulancer og redningsmandskab fylder stadion for at behandle de tilskadekomne.

24 personer må køres til behandling på Vejle Sygehus. 23 af dem kunne udskrives efter behandling for skrammer og forstuvninger, mens den sidste brækkede en knogle i rygsøjlen.

En dag, der ellers skulle have været glad og festlig, er i stedet forvandlet til en forfærdelig dag med uvished om de sårede personers tilstand.

Flere kom til skade ved ulykken. 24 personer blev efterfølgende sendt til behandling på Vejle Sygehus. Foto: Rune Holm, TV SYD

TV SYD har taget en snak med fire VB-spillere om, hvordan de husker ulykken 30. juli 1995.

Thomas Gravesen

Thomas Gravesen var kun 19 år og spillede sin debutkamp for Vejles førstehold. Han husker særligt den gode stemning op til ulykken.

- Jeg var en ung fyr, så jeg syntes jo, det var fedt, at der var så god stemning. Men ulykken overskyggede fuldstændigt det hele, husker Thomas Gravesen tilbage.

Han husker, at spillerne havde set frem til at spille den første kamp i sæsonen i den bedste danske række.

- Vi havde glædet os utroligt meget til kampen, og så ender det sådan her. Det var frygteligt at se menneskemængden falde ned. Det kunne være gået frygteligt galt, og folk kunne have mistet livet. Heldigvis var der ingen, der døde, siger Thomas Gravesen.

Et frygteligt scenarie på en ellers fantastisk fodboldaften. Godt, at der ikke var nogen, der døde. Thomas Gravesen, tidligere VB-spiller

Han husker, at Brøndbys fans havde trukket sig langt tilbage på tribunen for så at løbe frem mod hegnet. En fejringsgestus, som kaldes en 'lavine', og som man kendte fra Spanien og Sydamerika.

- Et frygteligt scenarie på en ellers fantastisk fodboldaften. Godt, at der ikke var nogen, der døde, siger Thomas Gravesen, der efter sin tid i VB fik en lang karriere, der blandt andet førte ham til klubber som Hamburger SV, Everton og Real Madrid.

Foto: Rune Holm, TV SYD

John Sivebæk

John Sivebæk husker ligesom Thomas Gravesen tilbage på kampen på godt og ondt.

- Vi var rykket op og skulle spille i den bedste række igen. Allerede dengang var Brøndby en stor klub, så det var noget helt specielt for os spillere. Men så sker der sådan noget her, der overskygger glæden ved fodbold, for fodbold har ikke nogen betydning, når der er liv på spil, siger John Sivebæk.

For spillerne var det svært at få en fornemmelse af, hvor slemt det stod til.

- Jeg husker det som kaotisk og en tragisk dag. Vi spillere forstod ikke rigtigt, hvad der foregik og anede ikke, hvor alvorligt det var. Heldigvis var det ikke så slemt, men det var da alvorligt nok, siger tidligere VB-spiller John Sivebæk.

Sådan noget overskygger bare glæden ved fodbold, for fodbold har ikke nogen betydning, når der er liv på spil. John Sivebæk, tidligere VB-spiller

Foto: Palle Hedemann, Scanpix

Jesper ’Krølle’ Mikkelsen

Udover ulykken husker Jesper 'Krølle' Mikkelsen 30. juli 1995 som en solskinsdag, hvor der var propfyldt på stadion.

- Men så husker jeg en masse tumult. Vi spillede kampen færdig uden at vide, hvad der var sket. Der var nok heller ikke mange andre på stadion, der vidste, hvad der var sket – ud over man kunne se, at der kom ambulancer ind på banen, siger Jesper 'Krølle' Mikkelsen om kampen.

Han husker også kampen for, at han skulle spille over for sin tidligere holdkammerat fra Holstebro, Bo Hansen, der også scorede målet, der satte gang i Brøndby-fansene.

- Vi gik og talte sammen om, hvad det var, der var sket, og at det så voldsomt ud. Vi udvekslede nogle ord, mens kampen var afbrudt, men jeg ville ikke kigge for meget over på, hvad der var sket, siger Jesper 'Krølle' Mikkelsen

Efter ulykken blev kampen spillet færdig, og Brøndby vandt kampen 3-1. Foto: Palle Hedemann, Scanpix

Alex Nørlund

Alex Nørlund husker også kampen mod Brøndby, der var det absolutte tophold i dansk fodbold dén sæson, og som også endte med at blive danske mestre i sæsonen 1995-1996.

- Det var en stor dag for Vejle Boldklub. Vi var rykket op og skulle møde Brøndby. Der var linet op til en stor fodboldkamp, som man havde savnet i flere år. Det var godt vejr, og vi får en forrygende start med et mål efter 16 sekunder.

Alex Nørlund så kun episoden ud af øjenkrogen, men det stod hurtigt klart for ham, at det var alvorligt.

- Jeg står i nærheden af kampens dommer Claus Bo Larsen, og han spørger mig ”tror du, vi skal stoppe kampen”. Jeg kan huske, at jeg siger ”ja, det tror jeg er en god idé”, for jeg kunne godt se, at det ikke bare lige var et lille fald, siger Alex Nørlund.

Ligesom Thomas Gravesen husker Alex Nørlund også 'lavinen', som Brøndbys fans havde taget til sig fra udlandet.

- Det var en tid med lavinen. Den var blandt andet set i Atletico Madrid, og den havde Brøndby så taget til sig. Når man scorer, løber man ned mod rækværket. Så styrtede alle de her mange mennesker ned. Jeg så ikke, de væltede ned. Men man kunne godt fornemme, der var sket et eller andet, husker Alex Nørlund, der begyndte og sluttede sin karriere i VB i henholdsvis 1993 og 2009.

Sådan så startopstillingen til kampen ud. Grafik: Lasse Lund Hansen

Ud over ulykken huskes kampen også for, at nyindkøbte Eduard Demenkovets scorede efter blot 16 sekunder og bragte Vejle foran 1-0.

Her kan du se statistikken på kampen, der blev spillet færdig og endte 3-1 til Brøndby.

Nu rives tribunen ned

Den ulykkesramte tribune er netop i disse uger under nedrivning på det nu gamle Vejle Stadion, hvor Vejle Boldklub spillede sin sidste Superligakamp i november 2007.

Fra foråret 2008 har Vejle Boldklub haft hjemmebane på byens nye stadion, der kun ligger få hundrede meter fra det gamle, der i dag er hjemsted for atletik og amerikansk fodbold.