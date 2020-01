25 kroner for brugt batteri: Pant på brugt fyrværkeri er en succes

Hos Højen Fyrværkeri giver de et tilgodebevis på 25 kroner for store batterier med et pantmærke fra Højen Fyrværkeri. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Når den sidste krudtrøg har lagt sig efter nytårets fejring, skal det brugte fyrværkeri fejes op og køres på genbrugsstationen, men i år kunne de brugte batterier veksles til tilgodebeviser hos Højen Fyrværkeri.

I går lørdag var det muligt at bytte det brugte fyrværkeri til tilgodebeviser, og på seks timer blev 150 stykker brugt fyrværkeri indleveret.

- Jeg synes, vi må tage det som en succes. Vi har været med til at starte noget nyt op, og jeg tror kun, det bliver bedre næste år, fortæller Hans Jørgen Jørgensen, der er indehaver af Højen Fyrværkeri.

Sådan ser tilgodebeviset ud, som man kan få hos Højen Fyrværkeri, når man afleverer sine brugte batterier. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Godt for miljø og pengepung

Hos Højen Fyrværkeri giver de et tilgodebevis på 25 kroner for store batterier med et pantmærke fra Højen Fyrværkeri og tilgodebevis på fem kroner for mindre batterier og batterier af andre mærker og leverandører.

Da Hans Jørgen Jørgensens første gang hørte om pantordningen hos sin leverandør, Royal Fireworks, tænkte han, at det var en god måde at få ryddet op i gaderne på.

- Vi vil gerne være gode mod miljøet, og vi vil også gerne kunne blive ved med at sælge fyrværkeri, siger Hans Jørgen Jørgensen, der håber, at kunderne kommer igen til næste nytår og indløser tilgodebeviserne.

Mads Madsen fra Højer havde en trailer fyldt med brugte batterier, som han afleverede hos Højen Fyrværkeri. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Alle må tage ansvar

Cirka 30 personer har været forbi med deres brugte batterier, og én af dem er Mads Madsen fra Højen.

Han havde en hel trailer med affald fra fyrværkeri, og for ham gav det god mening at aflevere det hos Højen Fyrværkeri.

- Der er ikke nogen grund til ikke at gøre det. Man kan komme af med sit affald, og så får man lidt retur, så man har noget til næste år, siger Mads Madsen, der til dagligt arbejder som tekniker hos Ørsted.

Han synes, alle må tage ansvar for at få ryddet op efter nytårsfesten.

- Vi skal alle sammen passe på miljøet, og der er tankegangen med pantordningen rigtig fin, så det vil jeg gerne støtte, fortæller han.

150 stykker brugt fyrværkeri blev indleveret lørdag mellem klokken 10 og 16 hos Højen Fyrværkeri. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD