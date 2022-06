25 motorcykelbetjente prøvekører Tour-etape

- Det er rigtig vigtigt, at de betjente, der skal eskorte den store reklamekaravane, cykelrytterne og hele det store følge af ledsagerbiler, kender både ruten og deres opgave på dagen rigtig godt. Ruten er jo ikke bare en lige, flad strækning, men indeholder mange sving, stigninger og andre trafikale udfordringer, som vi skal have godt styr på, inden løbsdagen, siger politikommissær hos Københavns Politi, Axel Sørensen, der har ansvaret for eskorten.

Onsdag kørte politimotorcyklerne og de ledsagende politibiler fra Odense klokken 8.30 mod Vejle Havn, hvor tredje etape begynder. Omkring klokken 10 kører de en rundtur i Vejle-områdets korte, men stejle stigninger, videre til Jelling, Kolding, Hejlsminde Strand, Christiansfeld, Haderslev, Aabenraa for at slutte i Sønderborg ved 15-tiden.