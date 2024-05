27-årig idømt fem et halvt års fængsel for hjemmerøveri

Det sker efter en episode i Børkop i november sidste år. Manden er dømt for at trængte ind i en et byhus og true beboerne til at udlevere nøgler til en bil, punge samt mobiltelefoner. I forbindelse med røveriet stak han to gange en af husets beboere med en kniv.



Beboeren, der blev ramt af knivstikkene, blev efterfølgende behandlet på skadestuen og er uden for livsfare.

Sydøstjyllands Politi anholdt den nu dømte mand dagen efter hændelsen. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden og er fængslet efter dom.

Den dømte mand har udbedt sig betænkningstid, i forhold til om han ønsker at anke dommen.