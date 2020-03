31 ansatte på sygehus er sat i karantæne - operationer aflyses

31 medarbejdere på øre-, næse- og halsafdelingen på Vejle Sygehus er sendt hjem i karantæne efter at en læge på afdelingen i går blev testet positiv for coronavirus.

Lægen har ifølge kommunikationschef på Sygehus Lillebælt, Cathrin Tromborg Bræstrup, været på ferie i Tyrol, og har efter hjemkomsten været i kontakt med 31 kolleger på afdelingen. De er alle sendt i karantæne.

Det betyder, at godt en tredjedel af afdelingens knapt 90 medarbejdere er i karantæne.

- Vi har derfor været nødt til at aflyse planlagte operationer på afdelingen både i dag og i morgen. Vi kontaktede de berørte patienter i går, og de har alle taget det pænt, fortæller Cathrin Tromborg Bræstrup til TV SYD.

Læs også Overblik: Følg udviklingen i din kommune

Hun oplyser, at man i morgen, fredag, vil tage stilling til hvad der skal ske fremadrettet.

Ifølge Cathrin Tromborg Bræstrup er der ikke grund til at frygte, at smitten skulle have spredt sig til andre af sygehusets afdelinger.

- Vi følger Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger, siger Cathrin Tromborg Bræstrup til TV SYD.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad har den smittede læge også været i kontakt med patienter, og de får direkte besked af Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvordan de skal forholde sig.