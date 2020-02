36-årig mand dræbt i solo-ulykke

Ulykken skete på Daldovervej nær Randbøldal, og der var ingen vidner til ulykken.

Sydøstjyllands Politi blev alarmeret klokken 16.15 af en forbipasserende trafikant, der opdagede en væltet bil med en livløs person i.

- Vi går ud fra, at det er et solouheld, hvor vedkommende er kørt af vejen på grund af dårligt føre eller noget lignende, siger Torben Wind, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til Ritzau.

Politiet har fået identificeret den dræbte bilist, som en mand fra Hviderusland på 36 år.

En bilinspektør har undersøgt ulykkesstedet for at om muligt at kunne fastslå, hvordan og hvorfor ulykken skete.