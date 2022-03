Jytte Jensen taber sag mod Vejle Kommune

Sagen var forældet

Først som voksen fik hun aktindsigt i sin egen sag og begyndte for ti år siden at kæmpe for en erstatning. Det blev i første omgang afvist, fordi sagen var forældet. Men i 2018 vedtog Folketinget at fjerne forældelsesfristen i denne type sager.

Byretten i Kolding afgjorde sidste år, at Jytte Jensen skulle have godt 300.000 kroner i godtgørelse for tort fra Vejle Kommune. Jytte Jensen besluttede at anke til landsretten for også at få erstatning.

Hun og hendes advokat taler for, at kommunens manglende indgriben overfor misbruget er skyld i, at Jytte Jensen som voksen har mistet arbejdsevne og indtægter på grund af traumer.