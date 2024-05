Derfor kører TrygFonden nu ud med 50.000 krammebamser til børneafdelinger over hele landet. Her lander 4.300 af dem i Syd- og Sønderjylland.

Det skriver TrygFonden i en pressemeddelelse.

Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle er et af de steder, der modtager bamser.

Her glæder de sig til at tage imod tøjdyrene, som spiller en vigtig rolle for både de indlagte børn og personalet.