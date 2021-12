44-årig mand fængslet for to år gammelt drab

Sydøstjyllands Politi anholdte tirsdag omkring klokken 10.45 en 44-årig mand fra Horsens, som sigtes for drabet på en 38-årig kvinde den 9. december 2019 ved et sommerhus på Skovbrynet i området ved Vesterlund nær Give.



Kvinden boede i familiens sommerhus efter sin skilsmisse, da hun i et udendørs spabad blev blev fundet død af et familiemedlem.



Umiddelbart efter blev en person anholdt. Men i løbet af knap et døgn blev vedkommende løsladt igen.

Undervejs i efterforskningen har politiet skrevet flere tusinde rapporter.

Både Forsvaret, hunde og dykkere har undervejs været med til at lede efter spor, ligesom betjente har set overvågning igennem og talt med et stort antal personer..

Nu to år senere har efterforskerne altså valgt at anholde en 44-årig mand fra Horsens og sigtet ham for drabet.