48 mm regn på vej: Borgerne opfordres til at hente sandsække

Den 11. oktober sidste år kunne man sejle i gummibåd i Vedelsgade, og mange boliger og forretninger blev oversvømmede, da der faldt 35 millimeter regn på kort tid. Søndag er der udsigt til endnu mere regn, og derfor er Vejle Kommune allerede i gang med at forberede de kommende våde timer. Der er varslet 48millimeter nedbør.

Men selvom vi pumper, alt vi kan, kan vi alligevel få problemer, når der kommer så meget vand. Paul Landsfeldt, højvandsvagt, Vejle Kommune

- Det betyder stor risiko for oversvømmelser i Vejle by, da vandløb og åer i forvejen er fulde af vand og risikerer at løbe over. Men jeg tror dog ikke, det kommer til at løbe over i nat, forklarer Paul Landsfeldt, højvandsvagt i Vejle Kommune, til TV SYD.

Det begynder at regne fra midnat, men byen risikerer først at skulle kæmpe med de store vandmængder senere søndag.

- Den 11. okt. fik vi 35 millimeter på meget kortere tid end denne gang. Vi er godt forberedte og opfordrer folk til at hente sandsække ved materielgården på Vardevej og ved Spinderihallerne, siger Paul Landsfeldt.

Læs også DMI: Kraftig blæst og forhøjet vandstand rammer søndag

Værst i den nordlige del af landsdelen

Kommunen begynder først at lukke slusen for enden af Omløbsåen og pumpe vand ud i Vejle Å, når det ser kritisk ud.

- Når vandet ikke kan flyde frit ud i Vejle Å, begynder vi at pumpe. Men selvom vi pumper, alt vi kan, kan vi alligevel få problemer, når der kommer så meget vand. Det kommer an på, om regnen kommer pludseligt eller falder over længere tid, siger han.

DMI har varslet stormende kuling og en vind på 20-23 sekundmeter og med vindstød af stormstyrke 25-26 meter i sekundet for østkysten. Vejle, Horsens og Hedensted risikerer de største regnmængder med et varsel på omkring de 40 millimeter. Resten af Syd- og Sønderjylland bør få noget lavere mængder, hvis DMIs varsling holder stik.