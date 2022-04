55-årig droppede karrieren for at begynde i upopulært fag

Med et stærkt omsorgsgen er tanken om ikke at kunne yde den nødvendige hjælp til alle ikke rar for hende.

- Men det skal ikke spænde ben for mig. Det er vigtigt for syge mennesker, at vi giver dem en professionel og omsorgsfuld sygepleje, men jeg synes, den er ved at blive løbet lidt over ende, selvom vi siger, vi har et velfærdssamfund.