Højskoleholdet opholdt sig i Jerusalem, da angrebet fra Gaza ind i Israel begyndte lørdag morgen.



Holdet måtte søge tilflugt i en parkeringskælder. Flere af eleverne har også oplevet militære aktioner på afstand.

Nu er eleverne rejst nordpå, hvor der lige nu er forholdsvis roligt, og her venter de på at få at vide, hvordan de skal komme tilbage til Danmark.