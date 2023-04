78-årig med halv lungekraft har dyrket gymnastik i 70 år

Derfor foreslog han for 15 år siden foreningens formand, Lars Damgaard, at starte et pilateshold op for mænd, da man får trænet hele kroppen derigennem.

Når man går på pension, vil nogen have en tendens til at gå i stå, og her skulle pilatesholdet lokke flere til at bevæge sig.

- Det farligste for mænd, der er gået på pension, er, at man sætter sig i sofaen. Her vil nogen gå i stå, og derfor er det uhyre vigtigt at få noget bevægelse.

Ifølge ham er pilates godt for både at forbedre kroppens styrke og bevægelsesevne, hvor bindevævet er noget af det, der bliver fokuseret mest på.