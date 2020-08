88 streetrace-fans sigtet for at bryde forsamlingsforbud

Sydøstjyllands Politi sigtede torsdag aften 88 personer for overtrædelse af forsamlingsforbuddet. De sigtede deltog i et såkaldt streetrace-arrangement på Porschevej i Vejle, hvor langt over 100 mennesker havde forsamlet sig.

I første omgang modtog politiet oplysninger om et streetrace-arrangement på Lundagervej i Hedensted, men da de nåede derhen, var de mange mennesker på vej væk, og de genoptog altså aktiviteterne i Vejle, hvor politiet slog til.

Læs også Flere anmeldelser om street race – politiet er til stede

- Da vores patruljer nåede frem til området ved Porchevej, kunne de hurtigt konstatere, at flere end 100 personer var forsamlet i området. Vores patruljer sigtede derfor 88 af de tilstedeværende for overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Resten nåede at slippe væk, inden vores patruljer fik fat i dem, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De sigtede er for hovedpartens vedkommende unge mennesker mellem 18 og 26 år. Bøden for at overtræde forsamlingsforbuddet er på 2500 kroner, og Sydøstjyllands Politi opfordrer til, at man i den kommende weekend opsøger alternative steder at mødes, end der hvor mange mennesker normalt opholder sig.

Vi går nemlig en særdeles solrig weekend i møde, hvor mange derfor vil opholde sig udendørs.

- Vi er til stede i hele politikredsen og har særlig opmærksomhed på de steder, hvor vi har erfaring med, at mange tager hen, når vejret er godt, understreger Jesper Bøjgaard.