9.284 tilmeldte sig listen for overskydende vacciner

31 vacciner gik til spilde

Tirsdag den 23. februar blev der smidt 25 fejlfri vacciner ud på Sydvestjysk Sygehus’ vaccinationscenter i Esbjerg. Tre dage senere blev der kasseret yderligere seks.

Problemet var ikke at finde nogen, der ville have dem. Det var derimod svært at finde nogen, der måtte få dem. Derfor har Region Syddanmark nu indført denne ordning for at minimere spild. Men man skal forbrede sig på, at det kun er et fåtal af de mange tilmeldte, der får tilbuddet.

- Vi er blevet enige om, at vi lige skal have en klarere forventningsafstemning ind i den tekst, der står sammen med formularen, så man er klar over, at selvom der er åben adgang, så er der faktisk kun mellem ti og tyve mennesker om dagen, der kan være så heldige at få en vaccine, siger Kurt Espersen.



Det fungerer sådan, at de ældste på ventelisten bliver tilbudt en restvaccine først. Man kan tilmelde sig helt frem til kl. 14 den pågældende dag ved at udfylde en formular på Region Syddanmarks hjemmeside. Tilmeldingen gælder for resten af den dag, man udfylder den. Man skal altså udfylde formularen hver dag, man ønsker at stå til rådighed.

I løbet af ugen bliver der dog lavet om på tidspunktet for tilmeldingen og sat en begrænsning på, hvor mange der kan tilmelde sig listen pr. dag.

- Vi ser ingen grund til, at man skal stå op eller blive oppe til klokken 12 om natten for at melde sig til, så vi vil ændre på tidspunktet, siger koncerndirektøren.



Tidspunktet bliver formentlig ændret, så man kan tilmelde sig listen fra klokken 7 om morgenen og indtil klokken 14. Loftet bliver på 500 tilmeldinger til hvert vaccinested.

Region Midtjylland har indført samme ordning for alle sine vaccinationssteder - og det har borgerne i Hedensted og Horsens allerede kunnet benytte sig af i nogle dage ved at udfylde en tilmelding.