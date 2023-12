96-årig dame hjulpet af fire unge drenge: Vi har brug for flere som dem

Fire drenge på 11 og 12 år var nemlig også på en aftengåtur, da de hørte Sigrid Hansen råbe på hjælp. Hun lå i vejgrøften tæt på en mindre sø og kunne ikke selv rejse sig op.

- Det var lidt skræmmende, at vi kunne høre en sige noget, men så så vi, at det var en dame, og så hjalp vi hende, fortæller 12-årige Oleksander Boychuk.

Det er både Sigrid Hansen og hendes datter glade for.

- Jeg blev så glad, da jeg fik at vide, at det var fire drenge, der havde hjulpet min mor. Uden at tænke nærmere over det, hjalp de en, der havde brug for hjælp. Det er sådan nogle drenge, vi har brug for, siger datteren.