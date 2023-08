Det sætter Andrea Marie Skov Jensen fra Grindsted stor pris på. Hendes lillesøster er alvorligt syg, og det har ramt hende hårdt.

- Det kan være svært at snakke med andre om, så det er ret rart at have nogle psykologer at snakke med. Det hjælper mig også til at snakke med andre, siger hun.



Indtil nu har den 15-årige været tilknyttet sorgcentret i Århus. Men nu er hjælpen rykket tættere på.