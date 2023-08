Åbning af nyt sorgcenter glæder sorgramt 15-årig

Ifølge Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter, er der cirka 10.000 efterladte i Region Syddanmark, som hvert år får komplicerede sorgreaktioner og ikke kan få specialiseret hjælp. Det problem håber han, at byens nye sorgcenter kan være med til at afhjælpe.

- Vi ved, at de får et rigtig svært liv, hvis de ikke får den nødvendige støtte. Derfor er det så vigtigt, at vi også er kommet til Vejle, siger Preben Engelbrekt.

Sorg kender ingen alder

Direktøren ønsker, at centeret på sigt kan udbrede hjælpen.

- Jeg håber, at det her center bliver større og større, og at vi også kan begynde at tilbyde specialiseret sorgterapi til ældre og andre voksne, siger Preben Engelbrekt.