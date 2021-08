Adgangskrav lempes: Givskud Zoo venter ingen stor effekt på besøgstal

Håb om flere udenlandske gæster

Selv om kravet bliver fjernet på et tidspunkt, hvor højsæsonen er ved at nå sin ende, er håbet, at det vil få en positiv betydning i forhold til de udenlandske gæster.

- Vi har oplevet stor forvirring fra blandt andet vores tyske gæster, som kommer og slet ikke er klar over, at de skal møde med en eller anden form for dokumentation, siger Østerballe og uddyber, at i stedet for at køre hen og blive lyntestet, er de kørt deres vej igen.

Selv om coronapasset fjernes ved indgangen, ser det anderledes ud hos attraktionernes spisesteder. Her skal gæsterne - ligesom ved de resterende af landet restauranter - vise coronapas ved indendørs servering.



Passet skal vises på restauranter og barer frem til 1. september.