Afdød maler hædres med mindeudstilling i sin hjemby

Så sent som i februar 2019 var Albert Bertelsen repræsenteret med 20 nye malerier på en af Danmarks største kunstmesser.

Han blev betegnet som Danmarks ældste kunstner og er, ikke mindst i Vejle, noget af en legende.

Derfor er det også helt naturligt, at kunstmuseet nu laver en mindre udstilling med et udvalg fra Vejle Kunstmuseums store samling af Albert Bertelsens livsværk, der spænder fra 1950’erne til for kort tid siden.

Udstillingen omfatter malerier, tegninger og tryk, samt et udvalg af Albert Bertelsens skitsebøger og vises fra fredag den 10. januar 2020. Den kan ses frem til og med søndag den 15. marts 2020.

Der er især fokus på portrætter og landskaber. Ifølge kunstmuseet udtrykker Albert Bertelsens kunst Vejles folkesjæl, fra et fuldt og helt livs møder med byens og egnens mennesker.

I forbindelse med udstillingen vises også Anne Klysners portrætfilm om Albert Bertelsen, som blev skabt i forbindelse med kunstnerens 95-års fødselsdag.