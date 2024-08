Afrikansk cykelhold har særlig mulighed i vejlensisk cykelløb

Lirim Qamili er på kort tid blevet en profil for Sønderjyske, ligesom han var det i sidste sæson i Hvidovre. Forskellen er, at han nu spiller fodbold på fuldtid.

Han vinkede tidligere på måneden farvel til de trygge rammer i hovedstadsområdet, da Lirim Qamili skrev under på en treårig kontrakt med Sønderjyske fra superliganedrykkerne Hvidovre. Udover et farvel til klubben, der stod ham nært, var det også et 'arrivederci' til offensivspillerens beskæftigelse uden for kridtstregerne.

Lirim Qamili blev lørdag den 10. august præsenteret i Sønderjyske. Dagen efter fik han sin debut mod FC København. Han scorede sit første mål mod FC Midtjylland seneste weekend. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Lirim Qamili arbejdede nemlig på sin fars pizzeria Armandos i Gentofte, men nu er forklædet lagt på hylden. - Der er ikke nogen tvivl om, at han stadig så mig hjælpe til. Men vi blev enige om, at det var en god mulighed for mig at tage afsted. Nu må han finde en anden eller få min lillebror til at tage over, så det må han rode med, siger Sønderjyskes nummer 15.

Lirim Qamili stod både for at tage imod bestillinger og fylde topping på pizzaerne. Foto: Privatfoto

Når far ringede, var det afsted Lirim Qamili indgik ikke i en klassisk vagtplan, men stødte til den italienske restaurant, når farmand havde brug for sin 26-årige søns hjælp. Det var ofte. - Når vi var færdig med træning klokken 17.30, arbejdede jeg dernede nogle timer efter. Ellers ringede han, når han havde brug for hjælp. Jeg var på hurtigkald, og det var ligegyldigt, om jeg var biografen eller hvor jeg var henne. Når jeg så, han ringede, var det bare afsted, siger Lirim Qamili.

Lirim Qamilis far spår en god restauratør gemt i sin søn, men han håber, han kommer til at arbejde med noget efter karrieren. Det er en hård branche, da man skal være på, mens andre hygger sig, mener Agim Qamili. Foto: Privatfoto

Sønderjyske-profilens far Agim Qamili genkender den arbejdsgang og udnyttede den, da hans søn var god til at servicere kunderne. - Forretningen skulle køre, og så måtte hyggen komme på den anden side, hvis nu en medarbejder blev syg, siger han.

Lirim Qamili brugte meget tid sidste sæson bag disken hos Armandos Pizzeria i Gentofte. Foto: Privatfoto

I sidste sæson var spillerne i Hvidovre IF ansat på deltid, og de arbejdede blandt andet som håndværkere eller pizzamagere ved siden af hvervet som superligaspillere. Klubben meddelte i løbet af sæsonen, at de ville overgå til et fuldtidssetup efter sommerferien, og Lirim Qamili nåede tre kampe i den konstellation inden skiftet til Sønderjyske.

Her er fodbolden også på fuldtid, og Agim Qamili accepterer da også, at sønnens hjælp ikke er et telefonopkald væk længere. All in på fodbold - Mine forældre har sagt, at jeg skal have noget at falde tilbage på i form af en uddannelse, siger Lirim Qamili. Det var et råd, som han lyttede til. Udover at hjælpe til i pizzeriaet brugte Lirim Qamili også tiden i Hvidovre til at tage en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi på CBS i København.

Han har dog siden barnsben drømt om at være professionel fodboldspiller, og det håber han på at kunne udleve for fulde nu. - Da jeg så færdiggjorde den bachelor, ville jeg satse hundrede procent på fodbold, og det vil jeg også gøre en del år endnu, siger han.

Lirim Qamili spillede to og en halv sæson som fuldtidsprofessionel i AC Horsens fra 2020 til 2022. Opholdet var uden den store succes, og han tog derfor tilbage til Hvidovre. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Lirim Qamili er i år udover at spille fodbold på fuldtid også begyndt at landsholdsfodbold. Han er født og opvokset i Glostrup lidt uden for København, men grundet sine nordmakedonske rødder kan offensivspilleren repræsentere Nordmakedoniens landshold.

Fodbold-CV: Lirim Qamili Ungdomsklubber: Glostrup FK og BK Frem Seniorkarriere: 2018-2020: Hvidovre IF 2020-2022: AC Horsens 2022-2024: Hvidovre IF 2024-: Sønderjyske Landshold: Lirim Qamili debuterede for Nordmakedoniens A-landshold den 22. marts mod Moldova. Han er i skrivende stund noteret for tre landskampe, og han er netop udtaget til næste samling i september mod Færøerne og Armenien i Nations League. Fold ud

Agim Qamili bakker op om sønnens karrierevej, der ikke er kommet let til ham. - Jeg er stolt af det, for det har krævet meget. Jeg har sagt til ham, at han slider og arbejder hårdt, men det er også det, han vil. Han har været beslutsom, og det bakker vi selvfølgelig op om, siger Agim Qamili og tilføjer, han skal se Sønderjyskes næste kamp på stadion.

Lirim Qamili har været i Hvidovre af to omgange. Han kom første gang til vestegnsklubbens u-19-hold i 2017. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix