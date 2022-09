Afskedsreception i SuperBrugsen for en særlig kvinde

75-årige Kristine Egsgaard har sidste arbejdsdag ved udgangen af måneden. Og kunder, kollegaer og samarbejdspartnere strømmede fredag eftermiddag til butikken i Jelling for at tage afsked med en medarbejder i deres dagligvarebutik, som ikke har været fru-hvem-som helst.



- Kristine er kulturbærer. Hun er skarp, skrap og har hjertet på det rette sted både overfor kunderne, men også sine kollegaer. Man kan simpelthen ikke undgå at bemærke hende. Og så er hun altid med, hvor der sker noget. Kristine lukker og slukker gerne en god fest. Man skal stå tidligt op for at følge med hende både mentalt og fysisk – hun er i fantastisk form trods sine 75 år, fortæller Henrik Werge, der som brugsuddeler gennem de seneste 26 år har været Kristines chef.