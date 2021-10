Akut vejarbejde på Vejlefjordbroen skaber trafikkaos de næste dage

Trafikken gennem Vejle by brød sammen, da trafikanterne søgte væk fra motorvejen og ned gennem Vejle.





Brofuge har alvorlig skade

- Det er en fuge i broen, der ved et rutineeftersyn har vist at være beskadiget. Det kræver en øjeblikkelig reparation for at undgå farlige situationer for trafikanterne. Derfor er det yderste højre spor i sydgående retning spærret af. Vi venter lige nu på specialværktøj til reparationen, siger Martin Østergaard-Nielsen, pressechef i Vejdirektoratet.

Selvom der ikke arbejdes på broen, inden en speciallift er fremme, så er det nødvendigt at lukke det yderste højre spor af hensyn til trafikanternes sikkerhed.



Normalt udføres reparationer kun om natten på broen - men her gør Vejdirektoratet en udtagelse og arbejder døgnet rund og forventer arbejdet afsluttet i løbet de næste par dage, inden efterårsferie-trafikken sætter ind.

Der er tale om en fuge i broens sydlige ende mod Vinding. Fugerne sikrer, at broen kan udvide og trække sig sammen, når temperaturen svinger.

Politiet: Ingen uheld

Selvom trafikanternes tålmodighed har været hårdt prøvet tirsdag morgen og formiddag, så har de undgået uheld.

- Vi har ingen meldinger om buler eller uheld som følge af de trafikale problemer på motorvejen eller i Vejleområdet, oplyser vagtchef Torben Møller, Sydøstjyllands Politi.

Ved 10.30-tiden var køen aftagende, og den forlængede rejsetid var nede på fem minutter - den aktuelle situation kan løbende følges på Vejdirektoratets trafikkort.

Der må forventes nye kødannelser mod syd, når eftermiddagens myldretrafik sætter ind, så Vejdirektoratet opfordrer til at sætte god tid af til turen forbi Vejle - eller eventuelt finde en anden rute.

Hvis man vil undgå timelang forsinkelse og kø, kan man med fordel allerede forlade E45 ved Horsens Syd køre via rute 30 og komme vest om Vejle og tilbage på motorvejen ved Kolding via Vingsted.