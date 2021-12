Alla og hendes familie får sidste ønske opfyldt inden udvisning

Efter afslaget anmodede familien om at blive i Jelling frem for at opholde sig på Udrejsecenter Avnstrup på Sjælland frem til udrejse, og det var så resultatet på anmodningen, som Alla Shamasneh tirsdag fik besked om.

- Jeg er så glad for udfaldet. Det kan være svært at få sit ønske opfyldt i et system, der er opbygget med love og regler. Det er virkelig en ubeskrivelig lettelse, siger Alla Shamasneh.

Når at få studenterhue

Ifølge Hjemrejsestyrelsens afgørelse hedder udrejsedatoen nu den 1. juli 2022 for familien Shamasneh. Det betyder, at Alla Shamasneh kan nå at færdiggøre sin studentereksamen, mens hendes søskende får afsluttet henholdsvis 9. og 10. klasse.

- Det har været en kæmpe rutsjebanetur. Det har været hårdt på mange forskellige måder – især usikkerheden. Det har altid været i baghovedet, at det er myndighederne, der bestemmer over ens liv, men nu er det sikkert, at jeg har seks måneder tilbage, hvor jeg kan gøre min skoletid færdig, siger Alla Shamasneh, der til daglig går på Rosborg Gymnasium i Vejle.