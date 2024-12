Alle har en vigtig opgave før nytårsnat - også dig som ikke skal fyre af

Uanset om du har garagen fuld af krudt eller afskyr de farvestrålende brag, har vi alle en vigtig opgave, inden klokken slår tolv nytårsnat.

Frisk vind til kuling. Stedvis med vindstød op til hård eller stormende kuling. Vejrudsigten for nytårsaften- og nat forudser kraftig blæst i sådan en grad, at beredskabschef hos Vejle Brandvæsen, Thomas Dietz, har en skærpet opfordring til alle. Uanset om du i disse dage bedst er kendt under aliasset 'Krudtkongen', eller om du bander raketter, batterier og endda knaldperler langt væk, så har beredskabschefen en vigtig besked til dig: - Med udsigten til kraftigt blæsevejr er det særligt vigtigt at få ryddet op, inden det går løs med fyrværkeriet. Spørg dig selv: Hvor kan en raket flyve hen og antænde? I garagen og carporten? Eller på terrassen eller altan? Sørg for at fjerne alle brandbare ting, forklarer Thomas Dietz og tilføjer: - Måske ligger havehynderne stadig fremme, eller der er bunker med visne blade i haven. Begge dele kan risikere at antænde, hvis en raket kommer uheldigt afsted i et vindstød.

Undgå brand til nytår For at skabe tryghed omkring din private bolig og minimere risikoen for brand, kan du følge syv gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen til en brandsikker nytårsaften: Luk og lås døre til garage og skur.

Flyt affaldscontainere og lignende indendørs, hvis det er muligt.

Hvis ikke du har plads indenfor, så placér affaldscontainere i god afstand fra bygninger, luk låget og lås dem om muligt.

Fjern brændbart materiale fra carport, altan, kælderskakt og lignende.

Benyt kun godkendt fyrværkeri, og overhold sikkerhedsafstanden, der skal fremgå af fyrværkeriet.

Husk dobbelt afstand i vindens retning.

Brug fyrværkeriet, som det er tiltænkt, og hvor det er tiltænkt – og hold afstand. Fold ud

Er du i tvivl? Hos Vejle Brandvæsen er nytåret altid lig med fare for en ekstra travl aften og nat. Derfor har de som tidligere år kaldt seks mand ekstra på arbejde, så de i Vejle Kommune har 35 mennesker på arbejde samt en ekstra indsatsleder på vagt.

Rådet er, at hvis du er i tvivl, om du skal fyre af, så lad være og gem krudtet til næste år Thomas Dietz, beredskabschef, Vejle Brandvæsen

På grund af udsigterne til kraftigt blæsevejr, forklarer beredskabschefen, at han og kollegerne den 31. januar vil revurdere bemandingen i forhold til vejret. - Vejrudsigten kan ændre sig mange gange, så ved middagstid i morgen gør vi op, om det er nødvendigt at kalde yderligere ind, siger Thomas Dietz og kalder vejrudsigten nytårsaften for en 'dårlig cocktail'. - Mange faktorer er i spil. Blæst og fyrværkeri er en dårlig cocktail, og kombineret med den nye, korte frist for affyring i år, opfordrer jeg til, at man overvejer meget nøje, om man absolut skal fyre af.

Ændrede regler for affyring Den tilladte periode for affyring af fyrværkeri har tidligere været seks dage fra den 27. december og frem, men nu er perioden blevet indskrænket til to dage. Dermed er det kun lovligt at affyre fyrværkeri 31. december og 1. januar. Fold ud

Thomas Dietz understreger, at han ikke ønsker at piske en stemning op, men at han med sin opfordring håber at kunne hjælpe Syd- og Sønderjyderne til at forebygge og undgå ulykker. - Rådet er, at hvis du er i tvivl, om du skal fyre af, så lad være og gem krudtet til næste år, siger han.

Hjælp din nabo med sikkerheden Insisterer din indre krudtkonge til trods for advarslerne på at farvelægge midnatshimlen, lyder den generelle opfordring, at du i tætbebyggede områder skal holde 10 meters afstand, når du fyrer af. I blæsevejr skal den afstand øges betragteligt, og det samme gælder i områder med skov eller i nærheden af huse med med let antændeligt tag såsom stråtækt, understreger Thomas Dietz.

Jeg synes godt, man må gå hen og opfordre folk til at holde større afstand Jens Mølgaard, beredskabschef, Sydvestjysk Brandvæsen

Netop huse med stråtækt er særlig udbredt på Fanø, hvor Jens Mølgaard, som beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen, også har en opfordring til borgerne. - Man skal ikke stå midt i et sommerhusområde med stråtækt og fyre af. På Fanø er der god tradition for at søge ned mod stranden og havnen for at passe på de bevaringsværdige huse, siger han og pointerer, at den normale afstand på 200 meter skal fordobles i år, da en raket i blæsevejr kan tage en forkert drejning.

Man må ikke bruge fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag - for eksempel stråtag. I år er den afstand fordoblet på grund af vejrforholdene. Foto: Erik Jepsen/Ritzau Scanpix