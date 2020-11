Alternativt billetsalg til Jelling Musikfestival begynder 1. december

Gavekortene kan bruges både i 2021 og 2022

Men Jelling Musikfestivalfans skal dog ikke snydes for at mærke, at der kommer en festival igen - på et eller andet tidspunkt - for det gør der, lover Charlie Mortensen:

- Vi holder skruen i vandet og er helt sikre på, at vi kommer til at byde de cirka 35.000 gæster, vi kan huse, velkommen. Nu sætter vi gavekort til salg fra den 1. december på ticketmaster.dk, som man kan bruge - næsten som man vil - forklarer han.

Jelling Festival 2021 er stort set færdigplanlagt, så den kan åbne næsten, som den plejer, hvis covid-19 tillader det.

Men hvis det viser sig, det er udelukket, så arbejder ledelsen med en alternativ plan med mindre arrangementer:

- Først og fremmest vil jeg gerne sige, at købte billetter og gavekort vil gælde i 2021 og også 2022 uanset hvad, så ingen vil købe noget, der går tabt, forklarer Charlie Mortensen og fortsætter:

- Vi arbejder også på alternative arrangementer, der skal fylde maj måned og månederne omkring vores normale festival, der traditionelt afholdes i pinsen, og gavekortet kan også benyttes til disse arrangementer i både 2021 og eventuelt i 2022.

Hvad disse arrangementer eventuelt bliver er endnu ikke offentliggjort.

- På den måde har vi som arrangør ro til at forberede os, uanset hvad fremtiden bringer, og du kan som gæst være sikker på, der er en billet til dig, og samtidig støtter man kulturlivet, siger Charlie Mortensen, der også oplyser, at 60 procent, der købte billet til den aflyste festival i år, valgte at beholde billetten, og de vil kunne bruge den i 2021 eller 2022.

Gavekortene med eget Jelling Festivalen-design bliver sat til salg hos Ticketmaster 1. december kl. 10.00.