Amatørbagers brød en overvældende succes: Bagermester vil fortsætte med at lave 'Egtvedpige Brød'

Brødet er skabt af Lotte Brunbjerg, der bor i Egtved, i forbindelse med en bagekonkurrence for amatørbagere i februar måned til ære for 100-året for fundet af bronzealderpigens grav i Egtved.

Opgaven lød på at bage et bronzealderbrød, som skulle indeholde nogle af følgende ingredienser: Spelt, rug, hirse, byg, hvede, honning og æble, og det blev så vurderet på udseende, smag, krumme og sprødhed af den lokale bager, Dan Meisner.

Selvom det egentlig var meningen, at brødet kun skulle sælges i en uge i forbindelse med fejringen af fundet af Egtvedpigen, så fortsætter Dan Meisner med at lave brødet.

- Brødet er virkelig godt, og i sidste uge, som var anden uge vi havde brødet i sortimentet, der solgte vi cirka 550 brød.