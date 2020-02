Anders er klar til hver en centimeter af DM

En stor begivenhed rammer Trekantområdet i juni måned. Give skal nemlig være vært for danmarksmesterskabet i landevejscykling. En af rytterne, der skal med til årets mesterskab, er Anders Bruun. Han cykler på U19-holdet og kender efterhånden Give ret godt fra en cykelsadel, idet han oprindeligt er fra Give.

Det er en fed oplevelse at få lov til at køre DM på hjemmebane. Anders Bruun, cykelrytter, Give

- Jeg kender i hvert fald alle veje i Give og omegn. Det er en fed oplevelse at få lov til at køre DM på hjemmebane, fortæller han.

Men selvom Anders kender gaderne i Give, mener formanden for Give Cykelklub, Kurt Gjødsbøl, at ruterne nok skal byde på meget spænding:

- Det er en meget varieret rute med mange højdemeter. Samtidigt er der også flade ruter, hvor der er mulighed for vind og meget teknisk. Det er en god blanding, så der bliver meget at se, fortæller Kurt Gjødsbøl.

Anders er heller ikke i tvivl om, at turen nok skal være udfordrende, selvom vejene er velkendte.

- Det bliver svært, for niveauet er ekstremt højt. For mig vil det være en kæmpe succes at komme igennem løbet, fordi det er svært nok i sig selv, siger han.

Kun et år til næste store cykelløb

Det bliver ikke sidste gang, et stort løb skal passere nogle af de samme strækninger. Når de danske cykelryttere har domineret vejene fra d. 18. til d. 21. juni, kan borgerne i Vejle Kommune se frem til, at Tour de France kommer forbi i 2021 med endnu mere cykelunderholdning.

Indtil da kan du selv se nærmere på de ruter, som rytterne skal cykle på her.