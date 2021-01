Anklage: Praktikant var skyld i handicappet kvindes død

Det var en ung studerende i praktik, som stod for badningen. Ifølge sagens anklageskrift skulle praktikanten have anvendt en termostat, selv om hun var klar over, at den ikke fungerede korrekt.

Praktikanten fyldte karret og hjalp Sofie Frydensbjerg Nielsen op i vandet, men sikrede sig ikke, at temperaturen på vandet var i orden, lyder det i anklageskriftet.

I månederne efter dødsfaldet fik Bifrost to gange tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det mundede ud i et påbud, som blev udstedt i maj 2020. Heraf fremgik det, at der var problemer med både medicinhåndtering, journalføring og de instruktioner, der var i forbindelse med badesituationer.

Godt en måned senere fulgte styrelsen op på tilsynet og vurderede, at forholdene nu var blevet bragt i orden.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for straffelovens bestemmelse om uagtsomt manddrab og vil have praktikanten straffet med en bøde. Praktikanten nægter sig skyldig.

Det bliver Retten i Kolding, som skal behandle sagen. Retten oplyser, at sagen endnu ikke er berammet.

/ritzau/