Annamette taler om hed overgang i kvinders liv

Derfor oprettede hun sidste år en profil på Instagram under navnet ‘Fuhrmanns hedeture’ med formålet at skabe et virtuelt fællesskab, hvor kvinder i overgangsalderen kan dele erfaringer og frustrationer med ligesindede.

- Jeg trængte til ikke at føle mig alene, og så ville jeg også gerne vise, hvordan overgangsalderen ser ud og samtidig dele alt den viden, som jeg har fundet frem til, fortæller Annamette Fuhrmann.

På ganske kort tid strømmede kvinder til profilen, hvor de deler deres historier ærligt og bramfrit.