Ansatte strejker på tredje dag - nu skal de i Arbejdsretten

Torsdag skal en repræsentant for de strejkende medarbejdere på Fertin Pharma A/S i Vejle møde op i Arbejdsretten i København. Her vil de strejkende medarbejdere formentlig blive pålagt at betale en bod for overenskomststridige arbejdsnedlæggelse. Det skriver Vejle Amts Folkeblad, som har fået oplysningerne bekræftet hos John Rasmussen, formand for Metal Vejle-Grindsted, hvor de strejkende er organiseret.



Omkring 50 teknikere på Fertin Pharma A/S strejker nu på tredje dag. Virksomheden er kendt for at producere blandt andet nikotintyggegummi.