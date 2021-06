Asgreen genvandt ikke DM: Tabte til 27-årig randrusianer i Give

Den forsvarende danmarksmester Kasper Asgreen (Quick-Step) måtte i dag se sig slået af et stærkt felt, hvor Mads Würtz Schmidt fra Randers kørte først over målstregen efter 227,1 kilometer med start og mål i Give.

Forud for dagens løb havde Kasper Asgreen givet udtryk for, at han godt vidste det ville blive en svær opgave at genvinde titlen. Svært blev det også for koldingenseren, der kom ind på en 37. plads med en tid på fem timer, 32 minutter og 23 sekunder.