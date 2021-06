Asgreen tre-dobbelt dansk mester i enkeltstart

Kolding-rytteren Kasper Asgreen vinder DM i enkeltstart i Give.

Det er tredje år i træk, at Quick-Step-rytteren tager guldmedaljen og dannebrogstrikoten i solodisciplinen.

- Det var hårdt. Der var rigtig meget vind derude, og det var svært at få pacet. Der var ikke så meget fart i ruten, som jeg havde regnet med. Jeg kæmpede lidt derude. , siger Kasper Asgreen.

Kasper Asgreen kørte stærktest i sommervarmen. Han tilbagelagde de 47,8 km i og omkring Give By i tiden 57.34 minutter. Mikkel Bjerg og Martin Toft Madsen fik sølv og bronze.



Kolding-rytteren har kørt en del i Frankrig, og han fortæller, at dagens varme derfor ikke har haft den store indflydelse.



Hans gennemsnitshastighed endte på 49,82 km/t, og han sluttede 11 sekunder foran nummer to og 15 sekunder foran tredjepladsen.

- På søndag til linjeløbet skal vi ned omkring Egtved, så passer det med, at det er min sædvanlige træningsveje vi kommer til at køre på, siger han.



Sidste år tog Kasper Asgreen begge titler og dannebrogstrikoterne. Han kører til daglig for det professionelle hold Deceuninck-Quick Step og kan med dagens danske mesterskab bære dannebrogstrøjen i den kommende sæson. Blandt andet under enkeltstarterne i Tour de France.

- Jeg håber på at kunne komme med på touren, og jeg har arbejdet for det i et godt stykke tid, men nu må vi se, når udtagelsen kommer indenfor de næste par dage, siger han.