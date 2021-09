Asylcentre savner flere frivillige: - Det er meget taknemlige mennesker

Der er brug for flere frivillige til at tage imod de afghanske flygtninge, der er flygtet fra Afghanistan, som for nylig blev overtaget af Taliban.

Sådan lyder det fra de to frivillighedskoordinatorerne for Røde Kors' tre asylcentre i Hviding, Thyregod og Jelling.

- Vi fik et par frivillige, og dem er vi meget glade for, men vi vil gerne have flere, lyder det sammenfattende fra Niels Bøgeskov Frederiksen og Dennis Werner Larsen.



Selvom der var et pænt fremmøde ved en introaften for interesserede, potentielle frivillige, så er der stadig brug for flere.

- Vi har fortsat brug for frivillige, som vil hjælpe de evakuerede med at forstå det land, der nu er komme til, at hjælpe dem med at agere i lokalsamfundet, og for eksempel vise hvordan man køber ind her hos os, siger Niels Bøgeskov Frederiksen, områdeleder i Asylsyd, som driver centret i Hviding.