Auktion slut: Kæmpedinosaur solgt for 71.000 kroner

Fem meter høj, 11 meter lang og med en vægt på 1500-2000 kilo. Det er dimensionerne på den Tyrannosaurus Rex model, der netop er blevet solgt til 71.000 kroner.

Det var bare en af tre dinosaurer, der blev solgt på auktion fra Givskud Zoo. Alle blev solgt til ganske fyldige summer.

- Det er helt fantastisk, siger Richard Østerballe, der er direktør i Givskud Zoo.

Auktionen skulle være stoppet klokken 19.30 onsdag aften, men den gik lidt over tid, da folk blev ved med at byde, og så forbliver auktionen åben i to minutter for hvert bud, der kommer, forklarer direktøren.

Bare den sidste halve time steg priserne med op til 11.000 kroner.

- Jeg er jo ovenud tilfreds, for jeg havde ikke forestillet mig, at de blev solgt til de her priser, siger han.