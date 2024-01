Bageri var tæt på at lukke, men så kom de lokale til undsætning

- Jeg får at vide, at jeg laver et vanvittigt godt rugbrød, og jeg har lokale, der tager det med, når de skal på besøg hos deres familie og venner i Canada. Det er det eneste, der står på ønskesedlen.

Spørger man bagermesteren ser fremtiden lys ud for Surdejskokken. Han ser det som et realistisk mål at tilbagebetale lånet over de næste fem år.



- Jeg håber virkelig, at det lykkes. Der er ingen tvivl om, at jeg vil gøre alt i min magt for at kunne betale pengene tilbage, siger Jens Møller-Christensen.