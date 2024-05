Bank kalder forebyggelse af digital svindel for deres samfundspligt

- Vi afholder arrangementet for at forhindre, at vores kunder bliver svindlet, fordi vi synes, det er en del af vores samfundspligt, siger Claus Krogh Nielsen, der er privatdirektør i Sydbank i Vejle.

Det sker på baggrund af, at kriminelle er lykkedes med at stjæle 104,9 millioner kroner fra danskere gennem digital svindel i 2023.



Sidste år var det ved at gå galt for gymnasieeleven Lukas Stærke, der skulle købe en jakke til 1100 kroner på nettet, men heldigvis nåede han at mistænke den formodede jakkesælger undervejs.

- Han ville have mig til at betale ham, før han ville sende det, og det endte med at være meget tydeligt, at det var noget svindel, siger Lukas Stærke, der undgik at blive svindlet.



Bankens kampagner om forebyggelse af svindel er målrettet alle aldersgrupper, da det er alle, der potentielt kan blive snydt over nettet.

I 2023 udgjorde unge under 26 år 15 procent af svindelofrene.