Barndomsveninder har cyklet 9615 kilometer igennem Sydamerika

At cykle 9615 kilometer svarer til lige knap tre gange længden på et helt Tour De France. En imponerende bedrift af de to unge kvinder, der begge fortæller, at de ingen særlig forkærlighed har for cykelsporten.

- Vi brød os egentlig ikke særligt meget om at cykle inden vi tog afsted, men det har vist at være en helt vildt fed måde at rejse på. Man mærker vinden og naturen på en helt anden måde, end hvis man bare stiger ind og ud af en turistbus, og de lokale tager også meget bedre imod en og er mere imødekommende, fortæller Cykelpigerne.